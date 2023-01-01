Ford Fusion (North America)

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам автомобиль Ford Fusion 2015 года выпуска, ввезённый из США.

TITANIUM PHEV (заряжаемый гибрид в максимальной комплектации с запасом хода только на электричестве около 40 км).

Подзаряжаемый гибрид (Plug-In Hybrid) – это автомобиль, где объединились традиционный ДВС и электромотор. Однако существенное отличие подзаряжаемого гибрида от обычного гибрида состоит в заметно увеличенном аккумуляторе (обычно 8-15 кВтч) с возможностью его подзарядки от внешнего источника питания, т.е. обычной розетки или зарядки.

Внутреннее пространство автомобиля оборудовано кожаным салоном, а также люком с электроприводом. Кроме того, вы сможете наслаждаться комфортом благодаря 2-зонному климат-контролю, вентиляции, электроприводу и обогреву передних сидений.

Для удобного парковки вы получите камеру заднего вида и датчики парковки.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя - это преимущество, которое значительно упрощает использование автомобиля и делает его эксплуатацию более комфортной.

Также автомобиль оснащён круиз-контролем и датчиком света, что позволяет дополнительно повысить безопасность и комфорт во время езды.

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