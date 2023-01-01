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Ford Fusion (North America)
2015
1 539 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Ford Fusion (North America) 2015

1 539 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Fusion (North America)
  • Поколение II
  • Модификация 2.0hyb CVT (141 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 107686 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 202681
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 141 л.с.
  • Воблер 34

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Fusion (North America)

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам автомобиль Ford Fusion 2015 года выпуска, ввезённый из США.

TITANIUM PHEV (заряжаемый гибрид в максимальной комплектации с запасом хода только на электричестве около 40 км).

Подзаряжаемый гибрид (Plug-In Hybrid) – это автомобиль, где объединились традиционный ДВС и электромотор. Однако существенное отличие подзаряжаемого гибрида от обычного гибрида состоит в заметно увеличенном аккумуляторе (обычно 8-15 кВтч) с возможностью его подзарядки от внешнего источника питания, т.е. обычной розетки или зарядки.

Внутреннее пространство автомобиля оборудовано кожаным салоном, а также люком с электроприводом. Кроме того, вы сможете наслаждаться комфортом благодаря 2-зонному климат-контролю, вентиляции, электроприводу и обогреву передних сидений.

Для удобного парковки вы получите камеру заднего вида и датчики парковки.
Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя - это преимущество, которое значительно упрощает использование автомобиля и делает его эксплуатацию более комфортной.

Также автомобиль оснащён круиз-контролем и датчиком света, что позволяет дополнительно повысить безопасность и комфорт во время езды.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы предоставить вам полную информацию о технических характеристиках автомобиля, его истории эксплуатации и многое другое. Не упустите шанс купить прекрасный автомобиль по отличной цене!

id202681

Fresh Ростов Вавилова
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