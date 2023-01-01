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Ford Fusion (North America)
2019
2 899 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Ford Fusion (North America) 2019

2 899 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)
Ford Fusion (North America)

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Fusion (North America)
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.0hyb CVT (190 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 33155 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 144191
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 390

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Fusion (North America)

Уважаемые клиенты!
Предлагаем вашему вниманию Ford Fusion (North America) 2019 года выпуска, который был ввезён в Россию в 2023 году. Этот автомобиль - идеальное сочетание американского качества и роскоши, способное удовлетворить самые высокие требования.

Важным преимуществом данного автомобиля является его электронный ПТС, что гарантирует его подлинность и историю безупречной эксплуатации. Одним из особых достоинств является наличие лишь одного владельца, что подчеркивает его отличное состояние и бережную эксплуатацию.

Комплектация этого Ford Fusion поразит вас своими возможностями. Ведь в нем имеется люк, который добавит вам комфорта, создавая пространство и освещение в салоне. Возможность электропривода передних сидений, включая функцию памяти для водительского сиденья, позволит вам настроить идеальное положение сиденья для максимального комфорта и удобства.

Навигационная система поможет вам легко и безопасно добираться до нужных мест, освобождая вас от лишней заботы. А камера заднего вида обеспечит прекрасную видимость при парковке и маневрировании. Необходимо также отметить наличие вентиляции сидений, что позволит вам сохранять свежесть и комфорт даже в самые жаркие дни.

Заключая наше предложение, мы хотели бы напомнить вам, что при обращении к нам прямо сейчас и назывании кодового слова "ФРЕШ", вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Этот отчет даст вам полную информацию о прошлых технических осмотрах и обслуживаниях, а также подтвердит его безупречное состояние.

id144191

Fresh Ростов Аксай
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