Ford Fusion (North America)

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию Ford Fusion (North America) 2019 года выпуска, который был ввезён в Россию в 2023 году. Этот автомобиль - идеальное сочетание американского качества и роскоши, способное удовлетворить самые высокие требования.

Важным преимуществом данного автомобиля является его электронный ПТС, что гарантирует его подлинность и историю безупречной эксплуатации. Одним из особых достоинств является наличие лишь одного владельца, что подчеркивает его отличное состояние и бережную эксплуатацию.

Комплектация этого Ford Fusion поразит вас своими возможностями. Ведь в нем имеется люк, который добавит вам комфорта, создавая пространство и освещение в салоне. Возможность электропривода передних сидений, включая функцию памяти для водительского сиденья, позволит вам настроить идеальное положение сиденья для максимального комфорта и удобства.

Навигационная система поможет вам легко и безопасно добираться до нужных мест, освобождая вас от лишней заботы. А камера заднего вида обеспечит прекрасную видимость при парковке и маневрировании. Необходимо также отметить наличие вентиляции сидений, что позволит вам сохранять свежесть и комфорт даже в самые жаркие дни.

Заключая наше предложение, мы хотели бы напомнить вам, что при обращении к нам прямо сейчас и назывании кодового слова "ФРЕШ", вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Этот отчет даст вам полную информацию о прошлых технических осмотрах и обслуживаниях, а также подтвердит его безупречное состояние.

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