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Ford Kuga
2014
1 355 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Ford Kuga 2014

1 355 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Kuga
  • Поколение II
  • Модификация 2.0d AMT (140 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 163663 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN E10301
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1997 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Kuga

Продаем официально приобретенный автомобиль Ford Kuga с минимальным пробегом. Машина имеет двух владельцев по ПТС и оборудована всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной езды. В автомобиле установлен 2-х зонный кондиционер, тонированные стекла и ксеноновые фары. Диски легкосплавные, а наличие датчиков дождя и света позволит сделать вождение более удобным.

Также в автомобиле установлены бортовой компьютер, круиз-контроль и система доступа без ключа. Обогреваемые зеркала и сиденья помогут согреться в любое время года, а электрообогрев лобового стекла позволит быстрее разморозить окна. Салон автомобиля имеет комбинированную отделку, регулируемое по высоте сидение водителя и ручную регулировку сиденья пассажира.

Среди других опций - привод зеркал электрический, все стеклоподъемники, система ABS и антипробуксовочная система. Автомобиль оборудован парктроником и подушками безопасности для фронтальных и боковых пассажиров.

Этот автомобиль отличается не только качеством, но и доступной ценой. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и не упустите возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю.

idE10301

Fresh Воронеж Юг
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