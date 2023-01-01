Ford Kuga

Продаем официально приобретенный автомобиль Ford Kuga с минимальным пробегом. Машина имеет двух владельцев по ПТС и оборудована всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной езды. В автомобиле установлен 2-х зонный кондиционер, тонированные стекла и ксеноновые фары. Диски легкосплавные, а наличие датчиков дождя и света позволит сделать вождение более удобным.

Также в автомобиле установлены бортовой компьютер, круиз-контроль и система доступа без ключа. Обогреваемые зеркала и сиденья помогут согреться в любое время года, а электрообогрев лобового стекла позволит быстрее разморозить окна. Салон автомобиля имеет комбинированную отделку, регулируемое по высоте сидение водителя и ручную регулировку сиденья пассажира.

Среди других опций - привод зеркал электрический, все стеклоподъемники, система ABS и антипробуксовочная система. Автомобиль оборудован парктроником и подушками безопасности для фронтальных и боковых пассажиров.

Этот автомобиль отличается не только качеством, но и доступной ценой. Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и не упустите возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю.

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