Ford Kuga

Мы рады предложить Вам отличный автомобиль - Ford Kuga, 2019 года выпуска. Этот автомобиль имеет оригинальный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие.

Он оснащен множеством полезных опций: 2-зонным климат-контролем, обогревом сидений, руля и лобового стекла, а также камерой заднего вида и датчиками парковки. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволяют удобно и безопасно использовать автомобиль.

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С уважением,

idC24016