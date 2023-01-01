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Ford Kuga
2019
2 049 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Ford Kuga 2019

2 049 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Kuga
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Trend Plus
  • Год 2019
  • Пробег 96146 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN C24016
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2488 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 53

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Kuga

Мы рады предложить Вам отличный автомобиль - Ford Kuga, 2019 года выпуска. Этот автомобиль имеет оригинальный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие.

Он оснащен множеством полезных опций: 2-зонным климат-контролем, обогревом сидений, руля и лобового стекла, а также камерой заднего вида и датчиками парковки. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволяют удобно и безопасно использовать автомобиль.

Если Вы заинтересовались данным автомобилем, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и помогут с выбором автомобиля, который подойдет именно Вам.

С уважением,

idC24016

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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