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Ford Kuga
2015
1 500 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Ford Kuga 2015

1 500 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Kuga
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 AT (150 л.с.) 4WD
  • Комплектация Titanium
  • Год 2015
  • Пробег 130993 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN K28576
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1597 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 225

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Kuga

Преимущества:
- Дилерское обслуживание
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 17
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)

idK28576

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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