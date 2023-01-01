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Ford Kuga
2011
1 074 000 ₽
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Ford Kuga 2011

1 074 000 ₽
Возможна доставка
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Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga
Ford Kuga

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Kuga
  • Поколение I
  • Модификация 2.0d MT (140 л.с.)
  • Комплектация Trend
  • Год 2011
  • Пробег 188715 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 244
  • VIN J21092
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1997 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Kuga

Преимущества:
- Кондиционер
- Все электростеклоподъемники
- Легкосплавные диски R17
- Подогрев передних сидений

J21092

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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