Ford Mondeo

Здравствуйте, уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Ford Mondeo, выпущенный в 2011 году. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера Ford, что гарантирует его высокое качество и безопасность.

Этот Ford Mondeo оснащен многими дополнительными опциями, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Заводское лакокрасочное покрытие кузова сохраняет его презентабельность и блеск, а обогрев лобового стекла и обогрев передних сидений помогут вам быстрее справиться с прохладной погодой.

Датчики дождя и света также установлены на этом автомобиле, что позволяет автоматически включать фары и стеклоочистители в зависимости от погодных условий. Раздельный климат-контроль дает возможность каждому пассажиру настроить комфортную температуру, а электропривод и обогрев зеркал помогут улучшить обзорность и обеспечат комфортную поездку.

Кроме того, на этом автомобиле установлены круиз-контроль и передние и задние датчики парковки, что облегчит вождение и парковку.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого надежного и комфортного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем вам быстрое и качественное обслуживание.

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