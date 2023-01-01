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Ford Mondeo
2011
849 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Ford Mondeo 2011

849 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Mondeo
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.0 MT (145 л.с.)
  • Комплектация Titanium
  • Год 2011
  • Пробег 179050 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN D67059
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 145 л.с.
  • Воблер 100

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Mondeo

Здравствуйте, уважаемые покупатели!

Мы рады предложить вам автомобиль Ford Mondeo, выпущенный в 2011 году. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера Ford, что гарантирует его высокое качество и безопасность.

Этот Ford Mondeo оснащен многими дополнительными опциями, которые сделают вашу поездку комфортной и безопасной. Заводское лакокрасочное покрытие кузова сохраняет его презентабельность и блеск, а обогрев лобового стекла и обогрев передних сидений помогут вам быстрее справиться с прохладной погодой.

Датчики дождя и света также установлены на этом автомобиле, что позволяет автоматически включать фары и стеклоочистители в зависимости от погодных условий. Раздельный климат-контроль дает возможность каждому пассажиру настроить комфортную температуру, а электропривод и обогрев зеркал помогут улучшить обзорность и обеспечат комфортную поездку.

Кроме того, на этом автомобиле установлены круиз-контроль и передние и задние датчики парковки, что облегчит вождение и парковку.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого надежного и комфортного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем вам быстрое и качественное обслуживание.

idD67059

Fresh Воронеж Север
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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