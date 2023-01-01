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Ford Mondeo
2011
899 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Ford Mondeo 2011

899 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Mondeo
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.3 AT (161 л.с.)
  • Год 2011
  • Пробег 221336 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN S07403
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2261 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 160 л.с.
  • Воблер 239

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Mondeo

Хотите ощутить настоящую мощь и комфорт в одном автомобиле? Тогда не упустите возможность приобрести Ford Mondeo 2011 года выпуска! Это великолепное среднеразмерное семейное авто обладает всеми необходимыми функциями для вашего комфорта и удовольствия от вождения.

Мощный двигатель мощностью 161 лошадиных сил дарит вам непревзойденную динамику и отзывчивость на дороге. Вы будете уверены в каждом маневре, ведь Ford Mondeo оснащен передним приводом, который обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием.

Автоматическая трансмиссия позволит вам наслаждаться плавными переключениями передач, не отвлекаясь от дороги. И вы сможете сосредоточиться на других важных вещах, потому что в Ford Mondeo установлен раздельный климат-контроль, который позволяет каждому пассажиру настроить комфортную температуру в салоне.

А это еще не все! Ваша безопасность на дороге будет обеспечена системой круиз-контроля, которая поможет поддерживать постоянную скорость и расстояние до других автомобилей. А задние датчики парковки облегчат процесс парковки и предотвратят неприятные повреждения.

Ford Mondeo 2011 года в синем цвете – это не только надежное и комфортное авто, но и стильный седан, который привлечет внимание окружающих. А полный электропакет, включающий в себя электростеклоподъемники, электрорегулировку сидений и зеркал, придаст вашей поездке еще больше удобства.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля. Звоните нам прямо сейчас и узнайте все подробности! Ford Mondeo 2011 – ваш выбор для комфортного и безопасного путешествия.

idS07403

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Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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