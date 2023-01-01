Ford Mondeo

Хотите ощутить настоящую мощь и комфорт в одном автомобиле? Тогда не упустите возможность приобрести Ford Mondeo 2011 года выпуска! Это великолепное среднеразмерное семейное авто обладает всеми необходимыми функциями для вашего комфорта и удовольствия от вождения.

Мощный двигатель мощностью 161 лошадиных сил дарит вам непревзойденную динамику и отзывчивость на дороге. Вы будете уверены в каждом маневре, ведь Ford Mondeo оснащен передним приводом, который обеспечивает отличное сцепление с дорожным покрытием.

Автоматическая трансмиссия позволит вам наслаждаться плавными переключениями передач, не отвлекаясь от дороги. И вы сможете сосредоточиться на других важных вещах, потому что в Ford Mondeo установлен раздельный климат-контроль, который позволяет каждому пассажиру настроить комфортную температуру в салоне.

А это еще не все! Ваша безопасность на дороге будет обеспечена системой круиз-контроля, которая поможет поддерживать постоянную скорость и расстояние до других автомобилей. А задние датчики парковки облегчат процесс парковки и предотвратят неприятные повреждения.

Ford Mondeo 2011 года в синем цвете – это не только надежное и комфортное авто, но и стильный седан, который привлечет внимание окружающих. А полный электропакет, включающий в себя электростеклоподъемники, электрорегулировку сидений и зеркал, придаст вашей поездке еще больше удобства.

Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля. Звоните нам прямо сейчас и узнайте все подробности! Ford Mondeo 2011 – ваш выбор для комфортного и безопасного путешествия.

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