Ford Mondeo
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев зеркал
- Обогрев сидений
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Электрообогрев лобового стекла
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
U87256