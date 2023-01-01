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Ford Mondeo
2016
1 949 000 ₽
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Ford Mondeo 2016

1 949 000 ₽
Возможна доставка
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Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo
Ford Mondeo

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Mondeo
  • Поколение V
  • Модификация 2.5 AT (149 л.с.)
  • Комплектация Titanium
  • Год 2016
  • Пробег 164156 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 340
  • VIN G16353
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2488 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 149 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Mondeo

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Ксеноновые фары
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регул. Сидения пасс. (по высоте)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

G16353

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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