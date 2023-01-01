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Ford Mustang
2018
4 890 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Ford Mustang 2018

4 890 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Mustang
  • Поколение VI Рестайлинг
  • Модификация 5.0 AT (466 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 34820 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Серый
  • VIN 185615
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5038 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 466 л.с.
  • Воблер 100

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Ford Mustang

Дорогие друзья, мы рады предложить вам уникальную возможность стать владельцем культового автомобиля Ford Mustang 2018 года выпуска. Этот бестселлер был ввезен в Россию всего несколько месяцев назад, и сейчас у вас есть шанс приобрести его совершенно легально и без регистрационных хлопот.

Самым привлекательным аспектом данного автомобиля является его электронный ПТС, который значительно упрощает процесс регистрации. Вы получите все необходимые документы вместе с автомобилем, и сможете начать пользоваться им сразу же после покупки.

Кроме того, этот Ford Mustang имеет высокую комплектацию GT, что делает его еще более привлекательным и эксклюзивным. Вы сможете насладиться мощным двигателем, качественной звуковой системой и множеством других интересных опций.

Мы гарантируем высокое качество товара, а также безопасность любого нашего клиента. Наша компания работает только с проверенными поставщиками автомобилей, и мы всегда бережно относимся к каждому нашему заказчику.

Не упустите свой шанс стать обладателем одного из лучших автомобилей в мире. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ждем вас!

id185615

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