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Ford Mustang
2014
1 969 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Ford Mustang 2014

1 969 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Mustang
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 3.7 AT (309 л.с.)
  • Год 2014
  • Пробег 128173 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Серый
  • VIN 291526
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3726 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 309 л.с.
  • Воблер 173

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Ford Mustang

Ford Mustang, 2014, 3.7 AT (309 л.с.) - произведение истинного автомобильного искусства, созданное для истинных ценителей красоты и мощи на дороге. Этот автомобиль стал настоящей легендой в мире автомобильной промышленности, и он готов стать вашим надежным спутником на пути к новым приключениям и победам.

Этот конкретный Ford Mustang был ввезен в РФ всего лишь в 2023 году. В этом автомобиле есть все, что нужно для истинного автомобильного удовольствия – мощный двигатель, инновационные технологии и стильный дизайн.

Двигатель 3.7 из линейки моторов Mustang - это один из самых надежных и продуктивных моторов на рынке. Он может развивать до 309 лошадиных сил, что позволяет данному автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за несколько секунд.

Но Mustang - это не только скорость и мощь, это и комфорт и удобство на дороге. Автомобиль оборудован передовыми технологиями, такими как управление климатом, качественная аудиосистема, кожаные сидения и многое другое.

Так что, если вы ищете идеальное сочетание мощности, стиля и комфорта на дороге, то Ford Mustang, 2014, 3.7 AT (309 л.с.) - это именно то, что вам нужно. Он готов стать вашим надежным спутником на долгое время, и вы точно не пожалеете о своей покупке.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры будут рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор. Ford Mustang - это не просто автомобиль, это настоящая легенда, и вы можете стать ее частью уже сегодня.

id291526

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