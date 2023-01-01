Ford Mustang

Ford Mustang, 2014, 3.7 AT (309 л.с.) - произведение истинного автомобильного искусства, созданное для истинных ценителей красоты и мощи на дороге. Этот автомобиль стал настоящей легендой в мире автомобильной промышленности, и он готов стать вашим надежным спутником на пути к новым приключениям и победам.

Этот конкретный Ford Mustang был ввезен в РФ всего лишь в 2023 году. В этом автомобиле есть все, что нужно для истинного автомобильного удовольствия – мощный двигатель, инновационные технологии и стильный дизайн.

Двигатель 3.7 из линейки моторов Mustang - это один из самых надежных и продуктивных моторов на рынке. Он может развивать до 309 лошадиных сил, что позволяет данному автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за несколько секунд.

Но Mustang - это не только скорость и мощь, это и комфорт и удобство на дороге. Автомобиль оборудован передовыми технологиями, такими как управление климатом, качественная аудиосистема, кожаные сидения и многое другое.

Так что, если вы ищете идеальное сочетание мощности, стиля и комфорта на дороге, то Ford Mustang, 2014, 3.7 AT (309 л.с.) - это именно то, что вам нужно. Он готов стать вашим надежным спутником на долгое время, и вы точно не пожалеете о своей покупке.

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