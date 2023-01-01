Ford Mustang

Уважаемые покупатели!

Наша компания предлагает Вам стильный и быстрый автомобиль Ford Mustang 2016 года выпуска. Данный автомобиль был ввезён в РФ в 2022 году и имеет электронный ПТС. И самое главное, он без регистрационных действий.

Эта модель оснащена дополнительными опциями, такими как кондиционер, система доступа без ключа, камера заднего вида, черный потолок, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, подушки и электронный привод водительского сиденья.

Автомобиль в отличной комплектации, который понравится любителям быстрой и комфортной езды. Если Вы хотите приобрести этот автомобиль, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы всегда готовы предложить лучшие условия продажи и обеспечить наших клиентов качественным сервисом. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля.

id228720