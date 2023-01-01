Ford Mustang
Уважаемые покупатели!
Наша компания предлагает Вам стильный и быстрый автомобиль Ford Mustang 2016 года выпуска. Данный автомобиль был ввезён в РФ в 2022 году и имеет электронный ПТС. И самое главное, он без регистрационных действий.
Эта модель оснащена дополнительными опциями, такими как кондиционер, система доступа без ключа, камера заднего вида, черный потолок, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, подушки и электронный привод водительского сиденья.
Автомобиль в отличной комплектации, который понравится любителям быстрой и комфортной езды. Если Вы хотите приобрести этот автомобиль, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.
Мы всегда готовы предложить лучшие условия продажи и обеспечить наших клиентов качественным сервисом. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля.
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