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Ford Mustang
2016
2 499 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Ford Mustang 2016

2 499 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Mustang
  • Поколение VI
  • Модификация 2.3 AT (309 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 80541 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Синий
  • VIN 228720
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2264 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 309 л.с.
  • Воблер 27

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Ford Mustang

Уважаемые покупатели!

Наша компания предлагает Вам стильный и быстрый автомобиль Ford Mustang 2016 года выпуска. Данный автомобиль был ввезён в РФ в 2022 году и имеет электронный ПТС. И самое главное, он без регистрационных действий.

Эта модель оснащена дополнительными опциями, такими как кондиционер, система доступа без ключа, камера заднего вида, черный потолок, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, подушки и электронный привод водительского сиденья.

Автомобиль в отличной комплектации, который понравится любителям быстрой и комфортной езды. Если Вы хотите приобрести этот автомобиль, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

Мы всегда готовы предложить лучшие условия продажи и обеспечить наших клиентов качественным сервисом. Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля.

id228720

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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