Ford Mustang

Ford Mustang VI - кабриолет черного цвета, год выпуска 2015. Этот автомобиль привлекает внимание своим стильным и агрессивным дизайном. Мощностью 309 л.с. и объемом двигателя 2264 см3, он готов порадовать своего владельца динамичным и мощным ускорением.

Автоматическая коробка передач обеспечивает комфорт и плавность переключения, а задний привод дает непередаваемые ощущения от вождения.

Пробег автомобиля составляет 123401 км, что является низким для автомобиля такого класса.

Внутри кабриолета Ford Mustang VI установлены современные технологии и комфортные сиденья, которые обеспечат удобство во время поездок.

Если вы ищете автомобиль, который будет привлекать взгляды и доставлять удовольствие от вождения, то Ford Mustang VI с двигателем 2.3 AT (309 л.c.) - идеальный выбор для вас.

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