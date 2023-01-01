Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Ford Mustang
2015
2 600 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Ford Mustang 2015

2 600 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Mustang
  • Поколение VI
  • Модификация 2.3 AT (309 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 123401 км
  • Тип кузова Кабриолет
  • Цвет Черный
  • VIN 257575
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2264 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 309 л.с.
  • Воблер 184

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Ford Mustang

Ford Mustang VI - кабриолет черного цвета, год выпуска 2015. Этот автомобиль привлекает внимание своим стильным и агрессивным дизайном. Мощностью 309 л.с. и объемом двигателя 2264 см3, он готов порадовать своего владельца динамичным и мощным ускорением.

Автоматическая коробка передач обеспечивает комфорт и плавность переключения, а задний привод дает непередаваемые ощущения от вождения.

Пробег автомобиля составляет 123401 км, что является низким для автомобиля такого класса.

Внутри кабриолета Ford Mustang VI установлены современные технологии и комфортные сиденья, которые обеспечат удобство во время поездок.

Если вы ищете автомобиль, который будет привлекать взгляды и доставлять удовольствие от вождения, то Ford Mustang VI с двигателем 2.3 AT (309 л.c.) - идеальный выбор для вас.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ"! Только сегодня вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы расскажем вам все тонкости и преимущества этой модели, а также поможем оценить его техническое состояние.

id257575

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Ford

Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo

Ford Mondeo
2009

569 000 ₽

Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga Ford Kuga

Ford Kuga
2017

1 390 000 ₽

Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus

Ford Focus
2010

399 463 ₽

Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer

Ford Explorer
2015

2 050 000 ₽

Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus

Ford Focus
2016

1 149 000 ₽

Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport

Ford EcoSport
2017

1 111 400 ₽

Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta

Ford Fiesta
2016

1 140 000 ₽

Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus

Ford Focus
2010

799 000 ₽

Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus

Ford Focus
2012

699 000 ₽

Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion

Ford Fusion
2007

601 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа