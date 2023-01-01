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Ford Mustang
2019
2 789 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Ford Mustang 2019

2 789 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Mustang
  • Поколение VI Рестайлинг
  • Модификация 2.3 AT (314 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 36138 км
  • Тип кузова Кабриолет
  • Цвет Серый
  • VIN 149444
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2264 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 314 л.с.
  • Воблер 86

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Ford Mustang

Дорогие друзья!

Сегодня мы готовы предложить вам уникальную возможность стать обладателем настоящего легендарного автомобиля - Ford Mustang, 2019 года выпуска! Этот потрясающий автомобиль был ввезен в Россию в 2022 году, и теперь он ждет своего нового владельца.

Автомобиль Ford Mustang, 2019 года выпуска, имеет электронный ПТС, что гарантирует его безопасность и законность перед покупателем. Кроме того, данный автомобиль имеет только одного владельца, так что вы можете быть уверены в его отличном состоянии.

Если вы хотите купить автомобиль в идеальном состоянии по выгодной цене, то это ваш шанс! Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ, и вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

Не упустите свой шанс стать обладателем легендарного автомобиля Ford Mustang, 2019 года выпуска! Звоните нам прямо сейчас и закажите бесплатный отчет - мы ждем вас!

id149444

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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