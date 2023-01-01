Ford Mustang

Дорогие друзья!

Сегодня мы готовы предложить вам уникальную возможность стать обладателем настоящего легендарного автомобиля - Ford Mustang, 2019 года выпуска! Этот потрясающий автомобиль был ввезен в Россию в 2022 году, и теперь он ждет своего нового владельца.

Автомобиль Ford Mustang, 2019 года выпуска, имеет электронный ПТС, что гарантирует его безопасность и законность перед покупателем. Кроме того, данный автомобиль имеет только одного владельца, так что вы можете быть уверены в его отличном состоянии.

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Не упустите свой шанс стать обладателем легендарного автомобиля Ford Mustang, 2019 года выпуска! Звоните нам прямо сейчас и закажите бесплатный отчет - мы ждем вас!

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