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Ford Mustang
2021
3 995 000 ₽
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Ford Mustang 2021

3 995 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang
Ford Mustang

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Mustang
  • Поколение VI Рестайлинг
  • Модификация 2.3 AT (314 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 34417 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Серый
  • Воблер 25
  • VIN 107499
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2264 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 314 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Mustang

Преимущества:

- Климат-контроль
- Обогрев сидений
- Вентиляция сидений
- Камера заднего вида
- Кожаный салон
- Мультифункциональное рулевое колесо

107499

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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