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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Ford Transit Connect
2019
1 790 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Ford Transit Connect 2019

1 790 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect
Ford Transit Connect

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Transit Connect
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация LWB 1.5d MT (100 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 72551 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Белый
  • VIN K31971
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 100 л.с.
  • Воблер 164

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Ford Transit Connect

Ищете надежный и функциональный автомобиль? Тогда обратите внимание на Ford Transit Connect 2019 года выпуска!

Автомобиль пригнан из Европы и имеет заводское лакокрасочное покрытие, благодаря чему он выглядит как новый. Белый цвет кузова добавляет стильности и привлекательности, а механическая коробка передач обеспечивает плавное и комфортное управление.

Кроме того, авто имеет электронный ПТС и отличную диагностику, что гарантирует его безопасность и надежность. И самое главное - этот Ford Transit Connect не имеет владельцев по РФ, что значит, что вы можете стать его первым счастливым обладателем!

Не упустите свой шанс приобрести этот отличный автомобиль для своего бизнеса по выгодной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше о Ford Transit Connect.

idK31971

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