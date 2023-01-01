Ford Transit Connect

Ищете надежный и функциональный автомобиль? Тогда обратите внимание на Ford Transit Connect 2019 года выпуска!

Автомобиль пригнан из Европы и имеет заводское лакокрасочное покрытие, благодаря чему он выглядит как новый. Белый цвет кузова добавляет стильности и привлекательности, а механическая коробка передач обеспечивает плавное и комфортное управление.

Кроме того, авто имеет электронный ПТС и отличную диагностику, что гарантирует его безопасность и надежность. И самое главное - этот Ford Transit Connect не имеет владельцев по РФ, что значит, что вы можете стать его первым счастливым обладателем!

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