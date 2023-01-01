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ГАЗ 14 «Чайка»
1985
2 999 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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ГАЗ 14 «Чайка» 1985

2 999 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 14 «Чайка»
ГАЗ 14 «Чайка»

Характеристики

  • Марка ГАЗ
  • Модель 14 «Чайка»
  • Поколение 14 «Чайка»
  • Модификация 5.5 AT (220 л.с.)
  • Год 1985
  • Пробег 23577 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN Z14527
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5530 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 220 л.с.
  • Воблер 065

Комплектация

  • Иммобилайзер
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

ГАЗ 14 «Чайка»

Уважаемые ценители классики автомобильной индустрии.

У нас есть уникальная возможность предложить вам легендарный автомобиль ГАЗ 14 "Чайка" 1985 года выпуска. Этот роскошный автомобиль является настоящим произведением искусства, сочетающим в себе элегантность, стиль и непревзойденное качество.

ГАЗ 14 "Чайка" - это автомобиль из частной коллекции, который был тщательно отремонтирован и восстановлен до идеального состояния. Каждая деталь этого автомобиля сохраняет его аутентичность и историческую ценность. Вы приобретаете не только автомобиль, но и наследие.

Этот ГАЗ 14 "Чайка" оснащен мощным 5,5-литровым двигателем, который развивает 220 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач обеспечивает плавное переключение и комфортное вождение. Вы сможете ощутить всю мощь и гармонию этого автомобиля.

Кроме того, этот ГАЗ 14 "Чайка" имеет несколько дополнительных возможностей, которые сделают вашу поездку еще более приятной. Мультимедийная система позволит наслаждаться любимой музыкой или просматривать видео во время поездки. Кондиционер обеспечит комфортную температуру в салоне, даже в самые жаркие дни.

ГАЗ 14 "Чайка" 1985 года - это не только автомобиль, но и произведение искусства. Он олицетворяет элегантность и роскошь, которые актуальны до сих пор. Вы сможете ощутить неподдельное удовольствие от вождения этого автомобиля и привлекать восхищенные взгляды окружающих.

Не упустите возможность стать владельцем этого исторического автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты будут рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам осуществить эту уникальную сделку.

idZ14527

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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