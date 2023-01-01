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ГАЗ 24 «Волга»
1983
1 049 000 ₽
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ГАЗ 24 «Волга» 1983

1 049 000 ₽
Возможна доставка
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ГАЗ 24 «Волга»
ГАЗ 24 «Волга»
ГАЗ 24 «Волга»
ГАЗ 24 «Волга»
ГАЗ 24 «Волга»
ГАЗ 24 «Волга»
ГАЗ 24 «Волга»
ГАЗ 24 «Волга»
ГАЗ 24 «Волга»
ГАЗ 24 «Волга»
ГАЗ 24 «Волга»

Характеристики

  • Марка ГАЗ
  • Модель 24 «Волга»
  • Поколение I (24)
  • Модификация 24 2.5 MT (95 л.с.)
  • Год 1983
  • Пробег 38460 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • Воблер 72
  • VIN 858566
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2445 см3
  • КПП Механика
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 95 л.с.

Комплектация

  • Количество мест (5)
  • Салон (ткань)
  • Цвет салона (темный)
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Информация

ГАЗ 24 «Волга»

Преимущества:

Исполнена в оригинальном исполнении в плоть до мелочей ,весь автомобиль разбирался обрабатывался антикором окрашенным полностью как внешне так изнутри в цвет красный перламутр

858566

Fresh Минеральные Воды
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Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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