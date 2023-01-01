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ГАЗ 31029 «Волга»
1996
749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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ГАЗ 31029 «Волга» 1996

749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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ГАЗ 31029 «Волга»
ГАЗ 31029 «Волга»
ГАЗ 31029 «Волга»
ГАЗ 31029 «Волга»
ГАЗ 31029 «Волга»
ГАЗ 31029 «Волга»
ГАЗ 31029 «Волга»
ГАЗ 31029 «Волга»
ГАЗ 31029 «Волга»

Характеристики

  • Марка ГАЗ
  • Модель 31029 «Волга»
  • Поколение 31029 «Волга»
  • Модификация 2.5 MT (90 л.с.)
  • Год 1996
  • Пробег 56 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 428282
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2445 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.
  • Воблер 131

Комплектация

  • Количество мест (5)
  • Салон (ткань)
  • Цвет салона (темный)
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Информация

ГАЗ 31029 «Волга»

Представляем вашему вниманию уникальный автомобиль - ГАЗ 31029 «Волга», 1996 года выпуска. Этот автомобиль приобретен у официального дилера и с тех пор находится в прекрасном состоянии.

Внешний вид этого автомобиля всегда привлекал восхищенные взгляды окружающих. Он полностью соответствует заводскому лакокрасочному покрытию и максимально ухожен.

Автомобиль был хранен только в гараже и находился в коллекции частного собрателя.

ГАЗ 31029 «Волга» оснащен двигателем мощностью 90 лошадиных сил, что позволяет ему легко маневрировать на дороге.

Кроме того, у автомобиля есть несколько дополнительных опций, которые сделают вождение еще более комфортным и удобным.

Этот автомобиль - настоящая находка для коллекционеров и любителей классических автомобилей.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш дилер готов ответить на все ваши вопросы и предоставить подробную информацию о данном автомобиле. Не упустите свой шанс стать владельцем этого уникального автомобиля!

id428282

Fresh Тюмень
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