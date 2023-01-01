ГАЗ 31029 «Волга»
Представляем вашему вниманию уникальный автомобиль - ГАЗ 31029 «Волга», 1996 года выпуска. Этот автомобиль приобретен у официального дилера и с тех пор находится в прекрасном состоянии.
Внешний вид этого автомобиля всегда привлекал восхищенные взгляды окружающих. Он полностью соответствует заводскому лакокрасочному покрытию и максимально ухожен.
Автомобиль был хранен только в гараже и находился в коллекции частного собрателя.
ГАЗ 31029 «Волга» оснащен двигателем мощностью 90 лошадиных сил, что позволяет ему легко маневрировать на дороге.
Кроме того, у автомобиля есть несколько дополнительных опций, которые сделают вождение еще более комфортным и удобным.
Этот автомобиль - настоящая находка для коллекционеров и любителей классических автомобилей.
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