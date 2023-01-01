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ГАЗ Volga Siber
2010
1 460 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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ГАЗ Volga Siber 2010

1 460 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
ГАЗ Volga Siber
ГАЗ Volga Siber
ГАЗ Volga Siber
ГАЗ Volga Siber
ГАЗ Volga Siber
ГАЗ Volga Siber
ГАЗ Volga Siber
ГАЗ Volga Siber
ГАЗ Volga Siber
ГАЗ Volga Siber

Характеристики

  • Марка ГАЗ
  • Модель Volga Siber
  • Поколение I
  • Модификация 2.4 AT (143 л.с.)
  • Комплектация Lux
  • Год 2010
  • Пробег 3885 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • Воблер 316
  • VIN 008816
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2429 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 143 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

ГАЗ Volga Siber

Преимущества:

- Оригинал ПТС
- 2 владельца
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Кондиционер
- Электростеклоподъемники

008816

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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