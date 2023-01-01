Geely Atlas Pro

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Geely Atlas Pro - это автомобиль, который сочетает в себе комфорт и безопасность на дороге. Камера заднего вида, бесключевой доступ, раздельный климат-контроль и круиз-контроль - все эти функции делают Geely Atlas Pro идеальным выбором для тех, кто ищет автомобиль с комфортом и безопасностью.

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