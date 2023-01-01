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Geely Atlas Pro
2022
2 299 000 ₽
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Geely Atlas Pro 2022

2 299 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Atlas Pro
  • Поколение Atlas Pro
  • Модификация 1.5 AT (177 л.с.)
  • Комплектация Luxury
  • Год 2022
  • Пробег 1050 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 305992
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1477 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 177 л.с.
  • Воблер 202

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Atlas Pro

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Geely Atlas Pro - это автомобиль, который сочетает в себе комфорт и безопасность на дороге. Камера заднего вида, бесключевой доступ, раздельный климат-контроль и круиз-контроль - все эти функции делают Geely Atlas Pro идеальным выбором для тех, кто ищет автомобиль с комфортом и безопасностью.

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id305992

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