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Geely Binyue
2023
2 790 000 ₽
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Geely Binyue 2023

2 790 000 ₽
Возможна доставка
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue
Geely Binyue

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Binyue
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 1.5 AMT (181 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 146 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 77
  • VIN 620856
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1499 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 181 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Binyue

Автомобиль привезен из Китая , в заводском лакокрасочном покрытии . Полный пакет документов. ЭПТС действующий. 2 ключа.

Преимущества:

- Камеры кругового обзора
- Выбор режима вождения
- Климат-контроль 2-зонный
- Подогрев передних сидений
- Электропривод водительского сиденья
- Многофункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Датчик дождя
- Панорамная крыша
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля в 2 положениях
- Бесключевой доступ
- Система контроля слепых зон
- 2-цветный кожаный салон
- Цифровая приборная панель
- Крыша автомобиля и колесные диски черного цвета
- Легкосплавные диски 18 радиуса

620856

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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