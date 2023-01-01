Geely Binyue
Автомобиль привезен из Китая , в заводском лакокрасочном покрытии . Полный пакет документов. ЭПТС действующий. 2 ключа.
Преимущества:
- Камеры кругового обзора
- Выбор режима вождения
- Климат-контроль 2-зонный
- Подогрев передних сидений
- Электропривод водительского сиденья
- Многофункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Датчик дождя
- Панорамная крыша
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля в 2 положениях
- Бесключевой доступ
- Система контроля слепых зон
- 2-цветный кожаный салон
- Цифровая приборная панель
- Крыша автомобиля и колесные диски черного цвета
- Легкосплавные диски 18 радиуса
620856