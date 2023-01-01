Geely Coolray

Хотите купить внедорожник, который сочетает в себе стильный дизайн, мощность и передовые технологии? Тогда обратите внимание на Geely Coolray I, модификацию 1.5 AMT (150 л.с.). Этот автомобиль не оставит вас равнодушным!

Модель Geely Coolray I создана для тех, кто ценит комфорт и безопасность. Отличное состояние автомобиля и отсутствие предыдущих владельцев гарантируют его надежность. А благодаря переднему приводу и автоматической коробке переключения передач (КПП) вы будете наслаждаться плавностью и комфортом во время поездок.

Красный цвет кузова Geely Coolray I придаст вашему автомобилю яркость и индивидуальность. Светодиодные фары и тонированные стекла добавят стильности и элегантности.

Внутри автомобиля вас ожидает настоящий комфорт. Кондиционер с климат-контролем и обогревом сидений обеспечат вам приятную температуру в любую погоду. Система доступа без ключа позволит вам забыть о неудобстве поиска ключей, а магнитола с CD-проигрывателем обеспечит вам отличное звучание во время поездок.

А это еще не все! Geely Coolray I оснащен множеством функций и систем, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Навигационная система поможет вам найти нужное направление, а парктроник облегчит парковку. Бортовой компьютер и круиз-контроль помогут вам контролировать скорость и расход топлива. А датчики дождя и света автоматически регулируют интенсивность включения фар и стеклоочистителей.

Geely Coolray I также обладает высоким уровнем безопасности. В автомобиле установлены подушки безопасности (фронтальные и боковые), антиблокировочная система (ABS) и антипробуксовочная система. Камера заднего вида обеспечит вам отличную видимость при парковке и маневрировании.

Что еще вам нужно, чтобы сделать свой выбор в пользу Geely Coolray I? Этот автомобиль сочетает в себе стиль, комфорт и безопасность. Не упустите возможность стать обладателем этой прекрасной машины!

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