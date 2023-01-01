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Geely Coolray
2023
2 530 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Geely Coolray 2023

2 530 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Coolray
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 AMT (150 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 5 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 921277
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1477 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 250

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Coolray

Хотите купить внедорожник, который сочетает в себе стильный дизайн, мощность и передовые технологии? Тогда обратите внимание на Geely Coolray I, модификацию 1.5 AMT (150 л.с.). Этот автомобиль не оставит вас равнодушным!

Модель Geely Coolray I создана для тех, кто ценит комфорт и безопасность. Отличное состояние автомобиля и отсутствие предыдущих владельцев гарантируют его надежность. А благодаря переднему приводу и автоматической коробке переключения передач (КПП) вы будете наслаждаться плавностью и комфортом во время поездок.

Красный цвет кузова Geely Coolray I придаст вашему автомобилю яркость и индивидуальность. Светодиодные фары и тонированные стекла добавят стильности и элегантности.

Внутри автомобиля вас ожидает настоящий комфорт. Кондиционер с климат-контролем и обогревом сидений обеспечат вам приятную температуру в любую погоду. Система доступа без ключа позволит вам забыть о неудобстве поиска ключей, а магнитола с CD-проигрывателем обеспечит вам отличное звучание во время поездок.

А это еще не все! Geely Coolray I оснащен множеством функций и систем, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Навигационная система поможет вам найти нужное направление, а парктроник облегчит парковку. Бортовой компьютер и круиз-контроль помогут вам контролировать скорость и расход топлива. А датчики дождя и света автоматически регулируют интенсивность включения фар и стеклоочистителей.

Geely Coolray I также обладает высоким уровнем безопасности. В автомобиле установлены подушки безопасности (фронтальные и боковые), антиблокировочная система (ABS) и антипробуксовочная система. Камера заднего вида обеспечит вам отличную видимость при парковке и маневрировании.

Что еще вам нужно, чтобы сделать свой выбор в пользу Geely Coolray I? Этот автомобиль сочетает в себе стиль, комфорт и безопасность. Не упустите возможность стать обладателем этой прекрасной машины!

id921277

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