Geely Coolray
Преимущества:
- 1 владелец
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Дилерское обслуживание , имеются сервисные документы
- На гарантии у производителя
- Антиблокировочная система
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Система помощи при экстренном торможении
- Датчик давления в шинах
- Круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Датчик света
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Климат-контроль
- Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
- Подогрев руля
- Электронная приборная панель
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Комбинированная обивка салона
- Отделка потолка черного цвета
- Кожаный руль
- Люк
- Панорамная крыша
- Размер дисков 18″
- Светодиодные фары
- Противотуманные фары
902198