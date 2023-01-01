Geely Coolray

Преимущества:

- 1 владелец

- Электронный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Дилерское обслуживание , имеются сервисные документы

- На гарантии у производителя

- Антиблокировочная система

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Система контроля слепых зон

- Система помощи при экстренном торможении

- Датчик давления в шинах

- Круиз-контроль

- Парктроник передний и задний

- Камера 360°

- Датчик света

- Запуск двигателя с кнопки

- Система доступа без ключа

- Климат-контроль

- Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров

- Подогрев руля

- Электронная приборная панель

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Комбинированная обивка салона

- Отделка потолка черного цвета

- Кожаный руль

- Люк

- Панорамная крыша

- Размер дисков 18″

- Светодиодные фары

- Противотуманные фары

902198