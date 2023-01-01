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Geely Coolray
2021
2 449 000 ₽
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Geely Coolray 2021

2 449 000 ₽
Возможна доставка
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Coolray
  • Поколение I
  • Модификация 1.5 AMT (150 л.с.)
  • Комплектация Flagship
  • Год 2021
  • Пробег 43285 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 210
  • VIN 902198
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1477 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Coolray

Преимущества:

- 1 владелец
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Дилерское обслуживание , имеются сервисные документы
- На гарантии у производителя
- Антиблокировочная система
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Система помощи при экстренном торможении
- Датчик давления в шинах
- Круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Датчик света
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Климат-контроль
- Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
- Подогрев руля
- Электронная приборная панель
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Комбинированная обивка салона
- Отделка потолка черного цвета
- Кожаный руль
- Люк
- Панорамная крыша
- Размер дисков 18″
- Светодиодные фары
- Противотуманные фары

902198

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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