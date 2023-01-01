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Geely Coolray
2023
2 799 000 ₽
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Geely Coolray 2023

2 799 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Coolray
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5 AMT (172 л.с.)
  • Комплектация Flagship
  • Год 2023
  • Пробег 54 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 247
  • VIN 626168
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1499 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 172 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Coolray

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие
- Действует заводская гарантия
- Комплектация «Flagship Sport»:
- Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система контроля слепых зон
— Система помощи при экстренном торможении
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Сигнализация
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера 360°
— Система помощи при старте в гору
— Система помощи при спуске с горы
— Датчик света
Комфорт:
— Активный усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка руля
— Электрорегулировка сиденья водителя
— Регулировка сиденья пассажира в двух плоскостях
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
— Декоративное освещение салона
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 1-зонный
— Подогрев сидений водителя, пассажира
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев форсунок стеклоомывателей
Мультимедиа и навигация:
— CD
— USB
— Bluetooth
— Электронная приборная панель
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Комбинированная обивка салона
— Отделка потолка черного цвета
— Кожаный руль
— Люк
— Панорамная крыша
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Передний центральный подлокотник
— Накладки на пороги
Экстерьер:
— Размер дисков 18″
— Рейлинги на крыше
Освещение:
— Светодиодные фары
— Противотуманные фары
— Огни дневного хода

626168

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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