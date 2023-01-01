Geely Coolray

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Действует заводская гарантия

- Комплектация «Flagship Sport»:

- Активная безопасность:

— Антиблокировочная система

— Антипробуксовочная система

— Система курсовой устойчивости

— Система контроля слепых зон

— Система помощи при экстренном торможении

— Датчик давления в шинах

Пассивная безопасность:

— Подушки безопасности водителя

— Подушки безопасности пассажира

— Боковые передние подушки безопасности

— Оконные шторки безопасности

— Блокировка замков задних дверей

— Система крепления детских автокресел

Противоугонная система:

— Сигнализация

— Иммобилайзер

— Центральный замок

Помощь при вождении:

— Бортовой компьютер

— Круиз-контроль

— Парктроник передний и задний

— Камера 360°

— Система помощи при старте в гору

— Система помощи при спуске с горы

— Датчик света

Комфорт:

— Активный усилитель руля

— Запуск двигателя с кнопки

— Система доступа без ключа

— Регулировка руля

— Электрорегулировка сиденья водителя

— Регулировка сиденья пассажира в двух плоскостях

— Электростеклоподъемники передние и задние

— Электропривод зеркал

— Декоративное освещение салона

Управление климатом и обогрев:

— Климат-контроль 1-зонный

— Подогрев сидений водителя, пассажира

— Подогрев руля

— Обогрев зеркал

— Обогрев форсунок стеклоомывателей

Мультимедиа и навигация:

— CD

— USB

— Bluetooth

— Электронная приборная панель

— Мультифункциональное рулевое колесо

— Розетка 12V

Салон и интерьер:

— Кожаная обивка салона

— Комбинированная обивка салона

— Отделка потолка черного цвета

— Кожаный руль

— Люк

— Панорамная крыша

— Складывающееся заднее сидение

— Третий задний подголовник

— Передний центральный подлокотник

— Накладки на пороги

Экстерьер:

— Размер дисков 18″

— Рейлинги на крыше

Освещение:

— Светодиодные фары

— Противотуманные фары

— Огни дневного хода

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