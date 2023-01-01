Geely Coolray
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Действует заводская гарантия
- Комплектация «Flagship Sport»:
- Активная безопасность:
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система контроля слепых зон
— Система помощи при экстренном торможении
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система:
— Сигнализация
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении:
— Бортовой компьютер
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Камера 360°
— Система помощи при старте в гору
— Система помощи при спуске с горы
— Датчик света
Комфорт:
— Активный усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка руля
— Электрорегулировка сиденья водителя
— Регулировка сиденья пассажира в двух плоскостях
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
— Декоративное освещение салона
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 1-зонный
— Подогрев сидений водителя, пассажира
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев форсунок стеклоомывателей
Мультимедиа и навигация:
— CD
— USB
— Bluetooth
— Электронная приборная панель
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Кожаная обивка салона
— Комбинированная обивка салона
— Отделка потолка черного цвета
— Кожаный руль
— Люк
— Панорамная крыша
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Передний центральный подлокотник
— Накладки на пороги
Экстерьер:
— Размер дисков 18″
— Рейлинги на крыше
Освещение:
— Светодиодные фары
— Противотуманные фары
— Огни дневного хода
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