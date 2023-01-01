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Geely Coolray
2023
2 640 000 ₽
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Geely Coolray 2023

2 640 000 ₽
Возможна доставка
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Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray
Geely Coolray

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Coolray
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5 AMT (172 л.с.)
  • Комплектация Flagship
  • Год 2023
  • Пробег 85 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 63
  • VIN 629056
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1499 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 172 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Coolray

Преимущества:

- Адаптивный круиз-контроль
- Система обнаружения препятствий с функцией автоматического торможения
- Панорамная крыша с люком
- Камеры 360
- Парктроники (передние и задние)

629056

Fresh МО Зеленоград
Адрес: 2-й микрорайон, 13/3, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область
Отдел продаж: + 7 495 165 05 69
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