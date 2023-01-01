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Geely Emgrand 7
2023
2 279 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Geely Emgrand 7 2023

2 279 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Emgrand 7
  • Поколение II
  • Модификация 1.5 CVT (103 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 31 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 200320
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 103 л.с.
  • Воблер 284

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Emgrand 7

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам Geely Emgrand 7, привезенный из-за рубежа в 2023 году, не стоявший на учёте в РФ. Этот автомобиль имеет множество преимуществ перед другими моделями на рынке, которые делают его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, безопасность и экономию.

Geely Emgrand 7 поставляется со всеми необходимыми документами, включая электронный ПТС, что обеспечивает полную прозрачность сделки. Кроме того, сохранено заводское лакокрасочное покрытие кузова, что говорит о том, что автомобиль был ухожен и не требует дополнительных затрат на ремонт и покраску.

Этот автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечивают максимальный комфорт и удобство во время езды. В Geely Emgrand 7 вы найдете кондиционер, который поддерживает комфортную температуру в любую погоду, а также систему обогрева передних сидений, которая обеспечивает уют и тепло в прохладные дни. Электропривод и обогрев зеркал, круиз-контроль, задние датчики парковки, полный электропакет и камера заднего вида - это только некоторые из множества опций, которые добавляют комфорт и безопасность в этот автомобиль.

Мы всегда готовы предложить нашим клиентам лучшие условия покупки, поэтому мы предлагаем специальную акцию для всех желающих приобрести этот автомобиль. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать оптимальные условия приобретения.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля Geely Emgrand 7. Ждем вашего звонка!

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