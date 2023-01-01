Geely Emgrand 7

Уважаемые клиенты,

Мы рады представить вам Geely Emgrand 7, привезенный из-за рубежа в 2023 году, не стоявший на учёте в РФ. Этот автомобиль имеет множество преимуществ перед другими моделями на рынке, которые делают его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, безопасность и экономию.

Geely Emgrand 7 поставляется со всеми необходимыми документами, включая электронный ПТС, что обеспечивает полную прозрачность сделки. Кроме того, сохранено заводское лакокрасочное покрытие кузова, что говорит о том, что автомобиль был ухожен и не требует дополнительных затрат на ремонт и покраску.

Этот автомобиль оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечивают максимальный комфорт и удобство во время езды. В Geely Emgrand 7 вы найдете кондиционер, который поддерживает комфортную температуру в любую погоду, а также систему обогрева передних сидений, которая обеспечивает уют и тепло в прохладные дни. Электропривод и обогрев зеркал, круиз-контроль, задние датчики парковки, полный электропакет и камера заднего вида - это только некоторые из множества опций, которые добавляют комфорт и безопасность в этот автомобиль.

Мы всегда готовы предложить нашим клиентам лучшие условия покупки, поэтому мы предлагаем специальную акцию для всех желающих приобрести этот автомобиль. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать оптимальные условия приобретения.

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