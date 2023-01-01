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Geely Emgrand X7
2016
860 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Geely Emgrand X7 2016

860 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7
Geely Emgrand X7

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Emgrand X7
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.8 MT (125 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 125714 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 012106
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1808 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.
  • Воблер 82

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Emgrand X7

Уважаемые автолюбители,

Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Geely Emgrand X7 2016 года выпуска. Этот стильный и надежный автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждает его высокое качество и надежность. Один владелец по ПТС гарантирует аккуратность эксплуатации и сохранность автомобиля.

Geely Emgrand X7 2016 оснащен мощным 1.8-литровым двигателем с 126 лошадиными силами, который обеспечивает отличную производительность на дороге. Механическая коробка передач позволяет полностью контролировать процесс вождения и получать удовольствие от каждой поездки.

Внешний вид Geely Emgrand X7 привлекает взгляды своим элегантным дизайном и стильными линиями. Комфорт и удобство обеспечиваются наличием кондиционера, тонированных стекол и центрального замка. Легкосплавные диски добавляют спортивности и привлекательности этому автомобилю.

Внутренний интерьер Geely Emgrand X7 выполнен с использованием высококачественной ткани и создает приятную атмосферу комфорта. Бортовой компьютер предоставляет вам информацию о состоянии автомобиля и помогает контролировать его работу. Также в автомобиле присутствуют обогрев зеркал, регулировка сиденья водителя и электропривод зеркал, что добавляет еще больше удобства во время поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью предоставят вам все необходимые детали и ответят на все ваши вопросы. Не упустите возможность стать счастливым владельцем Geely Emgrand X7 2016 года.

id012106

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