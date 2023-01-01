Geely Emgrand X7
Уважаемые автолюбители,
Мы рады представить вам уникальную возможность стать обладателем автомобиля Geely Emgrand X7 2016 года выпуска. Этот стильный и надежный автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждает его высокое качество и надежность. Один владелец по ПТС гарантирует аккуратность эксплуатации и сохранность автомобиля.
Geely Emgrand X7 2016 оснащен мощным 1.8-литровым двигателем с 126 лошадиными силами, который обеспечивает отличную производительность на дороге. Механическая коробка передач позволяет полностью контролировать процесс вождения и получать удовольствие от каждой поездки.
Внешний вид Geely Emgrand X7 привлекает взгляды своим элегантным дизайном и стильными линиями. Комфорт и удобство обеспечиваются наличием кондиционера, тонированных стекол и центрального замка. Легкосплавные диски добавляют спортивности и привлекательности этому автомобилю.
Внутренний интерьер Geely Emgrand X7 выполнен с использованием высококачественной ткани и создает приятную атмосферу комфорта. Бортовой компьютер предоставляет вам информацию о состоянии автомобиля и помогает контролировать его работу. Также в автомобиле присутствуют обогрев зеркал, регулировка сиденья водителя и электропривод зеркал, что добавляет еще больше удобства во время поездок.
Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью предоставят вам все необходимые детали и ответят на все ваши вопросы. Не упустите возможность стать счастливым владельцем Geely Emgrand X7 2016 года.
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