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Geely Monjaro
2022
4 049 000 ₽
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Geely Monjaro 2022

4 049 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 151 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 096711
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 120

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем вашему вниманию новый автомобиль Geely Monjaro, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен в Китае и имеет электронный ПТС. Комплектация «Flagship» и дополнительные опции делают этот автомобиль настоящим лидером в своем классе.

Системы курсовой устойчивости, контроля слепых зон и предотвращения столкновений, боковые подушки безопасности и оконные шторки, блокировка замков задних дверей и многие другие опции обеспечивают максимальную безопасность на дороге.

Адаптивный круиз-контроль, парктроник, камера 360° и система автоматической парковки облегчат вождение в городском трафике.

Климат-контроль многозонный, вентиляция и подогрев сидений, обогрев форсунок стеклоомывателей и множество других опций обеспечат максимальный комфорт во время поездок.

Проекционный дисплей, электронная приборная панель и Hi-Fi система обеспечат наслаждение от каждой поездки.

Размер дисков 20″ и панорамная крыша придают этому автомобилю неповторимый стиль.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получайте бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля.

id096711

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