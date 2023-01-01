Geely Monjaro

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Уважаемые автолюбители!

Представляем вашему вниманию новый автомобиль Geely Monjaro, 2022 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен в Китае и имеет электронный ПТС. Комплектация «Flagship» и дополнительные опции делают этот автомобиль настоящим лидером в своем классе.

Системы курсовой устойчивости, контроля слепых зон и предотвращения столкновений, боковые подушки безопасности и оконные шторки, блокировка замков задних дверей и многие другие опции обеспечивают максимальную безопасность на дороге.

Адаптивный круиз-контроль, парктроник, камера 360° и система автоматической парковки облегчат вождение в городском трафике.

Климат-контроль многозонный, вентиляция и подогрев сидений, обогрев форсунок стеклоомывателей и множество других опций обеспечат максимальный комфорт во время поездок.

Проекционный дисплей, электронная приборная панель и Hi-Fi система обеспечат наслаждение от каждой поездки.

Размер дисков 20″ и панорамная крыша придают этому автомобилю неповторимый стиль.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получайте бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор. Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля.

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