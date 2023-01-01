Geely Monjaro

Проверена по 256 пунктам.

Гарантия юридической чистоты.

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Преимущества:

- Автомобиль привезён из за рубежа

- Электронный ПТС

- Система курсовой устойчивости

- Система предотвращения столкновения

- Боковые передние подушки безопасности

- Оконные шторки безопасности

- Блокировка замков задних дверей

- Дистанционный запуск двигателя

- Адаптивный круиз-контроль

- Парктроник передний и задний

- Камера 360°

- Система автоматической парковки

- Система контроля за полосой движения

- Система распознавания дорожных знаков

- Система управления дальним светом

- Система “старт-стоп”

- Система доступа без ключа

- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения

- Электрорегулировка сиденья пассажира

- Климат-контроль многозонный

- Музыка Bose

- Подогрев сидений водителя и пассажира

- Проекционный дисплей

- Электронная приборная панель

- Отделка потолка черного цвета

- Панорамная крыша

- Размер дисков 20″

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