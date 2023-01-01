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Geely Monjaro
2021
3 850 000 ₽
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Geely Monjaro 2021

3 850 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2021
  • Пробег 10633 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Красный
  • VIN 006963
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 55

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Преимущества:

- Автомобиль привезён из за рубежа
- Электронный ПТС
- Система курсовой устойчивости
- Система предотвращения столкновения
- Боковые передние подушки безопасности
- Оконные шторки безопасности
- Блокировка замков задних дверей
- Дистанционный запуск двигателя
- Адаптивный круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система автоматической парковки
- Система контроля за полосой движения
- Система распознавания дорожных знаков
- Система управления дальним светом
- Система “старт-стоп”
- Система доступа без ключа
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Климат-контроль многозонный
- Музыка Bose
- Подогрев сидений водителя и пассажира
- Проекционный дисплей
- Электронная приборная панель
- Отделка потолка черного цвета
- Панорамная крыша
- Размер дисков 20″

id006963

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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