Geely Monjaro
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.
Преимущества:
- Автомобиль привезён из за рубежа
- Электронный ПТС
- Система курсовой устойчивости
- Система предотвращения столкновения
- Боковые передние подушки безопасности
- Оконные шторки безопасности
- Блокировка замков задних дверей
- Дистанционный запуск двигателя
- Адаптивный круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система автоматической парковки
- Система контроля за полосой движения
- Система распознавания дорожных знаков
- Система управления дальним светом
- Система “старт-стоп”
- Система доступа без ключа
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Климат-контроль многозонный
- Музыка Bose
- Подогрев сидений водителя и пассажира
- Проекционный дисплей
- Электронная приборная панель
- Отделка потолка черного цвета
- Панорамная крыша
- Размер дисков 20″
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