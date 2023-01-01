Geely Monjaro

Компания предлагает вашему вниманию автомобиль Geely Monjaro 2023, ввезенный в Российскую Федерацию. При покупке данной модели, вы получаете оригинальный ПТС и уверенность в качестве производителя.

Дополнительные опции автомобиля: трехзонный климат-контроль, светодиодные фары, система иммобилайзера, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал и сидений, центральный замок, система доступа без ключа, проекционный дисплей, электропривод крышки багажника и зеркал, электрорегулировка сидений водителя и пассажира с памятью.

Также в автомобиле предусмотрены антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, парктроник, система контроля слепых зон, камера заднего вида и камера кругового обзора. Панорамная крыша и премиальная аудиосистема Bose, не оставят вас равнодушными.

Geely Monjaro – универсальный вариант для любителей эффективного и комфортного перемещения по городским и загородным дорогам.

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