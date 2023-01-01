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Geely Monjaro
2023
4 199 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Geely Monjaro 2023

4 199 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2023
  • Пробег 100 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 043243
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 146

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Компания предлагает вашему вниманию автомобиль Geely Monjaro 2023, ввезенный в Российскую Федерацию. При покупке данной модели, вы получаете оригинальный ПТС и уверенность в качестве производителя.

Дополнительные опции автомобиля: трехзонный климат-контроль, светодиодные фары, система иммобилайзера, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, навигационная система, обогрев зеркал и сидений, центральный замок, система доступа без ключа, проекционный дисплей, электропривод крышки багажника и зеркал, электрорегулировка сидений водителя и пассажира с памятью.

Также в автомобиле предусмотрены антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, парктроник, система контроля слепых зон, камера заднего вида и камера кругового обзора. Панорамная крыша и премиальная аудиосистема Bose, не оставят вас равнодушными.

Geely Monjaro – универсальный вариант для любителей эффективного и комфортного перемещения по городским и загородным дорогам.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено!

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