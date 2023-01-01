Geely Monjaro

Дорогие друзья!

Мы рады представить Вам новый автомобиль Geely Monjaro 2022 года выпуска. Это настоящее творение инженеров, которые создали машину, сочетающую в себе роскошный дизайн и передовые технологии.

Комплектация этого автомобиля не оставит равнодушным никого. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволят с комфортом садиться в машину и начинать движение. Панорамная крыша создаст впечатление свободы и пространства, а цифровая приборная панель позволит контролировать все функции автомобиля.

Но это ещё не всё! На центральной консоли установлены два по 12.3" сенсорных дисплея, что позволяет любителям передовых технологий наслаждаться контентом одновременно. Камеры кругового обзора помогут избежать неприятных ситуаций при парковке или перемещении задним ходом. Трёхзонный климат-контроль позволит каждому пассажиру находиться в комфортных условиях.

Но какой бы ни была комплектация автомобиля, самое главное - это уверенность в его качестве и безопасности. Geely Monjaro 2022 соответствует самым высоким стандартам в области безопасности и оснащен передовыми системами контроля манёвренности и стабильности.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант ответит на все Ваши вопросы и поможет выбрать именно тот автомобиль, который подходит именно Вам.

id155149