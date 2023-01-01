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Geely Monjaro
2022
4 589 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Geely Monjaro 2022

4 589 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Flagship
  • Год 2022
  • Пробег 72 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 155149
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 316

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Дорогие друзья!
Мы рады представить Вам новый автомобиль Geely Monjaro 2022 года выпуска. Это настоящее творение инженеров, которые создали машину, сочетающую в себе роскошный дизайн и передовые технологии.

Комплектация этого автомобиля не оставит равнодушным никого. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволят с комфортом садиться в машину и начинать движение. Панорамная крыша создаст впечатление свободы и пространства, а цифровая приборная панель позволит контролировать все функции автомобиля.

Но это ещё не всё! На центральной консоли установлены два по 12.3" сенсорных дисплея, что позволяет любителям передовых технологий наслаждаться контентом одновременно. Камеры кругового обзора помогут избежать неприятных ситуаций при парковке или перемещении задним ходом. Трёхзонный климат-контроль позволит каждому пассажиру находиться в комфортных условиях.

Но какой бы ни была комплектация автомобиля, самое главное - это уверенность в его качестве и безопасности. Geely Monjaro 2022 соответствует самым высоким стандартам в области безопасности и оснащен передовыми системами контроля манёвренности и стабильности.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш консультант ответит на все Ваши вопросы и поможет выбрать именно тот автомобиль, который подходит именно Вам.

id155149

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