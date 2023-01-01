Geely Monjaro

Мы рады предложить Вам автомобиль Geely Monjaro 2023 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Китая в 2023 году и имеет электронный ПТС, без регистрации, что позволит Вам стать первым владельцем.

Комплектация Flagship включает множество опций, которые сделают Вашу поездку комфортной и приятной. Кожаный салон, панорамная крыша с люком, премиальная аудиосистема Bose, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника - это лишь некоторые из многих возможностей, которые предлагает этот автомобиль.

3-зонный климат-контроль, обогрев всех сидений, вентиляция передних сидений, электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателей, цифровая приборная панель диагональю, проекционный дисплей, мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, сенсорный экран диагональю для переднего пассажира, премиальная аудиосистема с 10 динамиками, функция активного шумоподавления, функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиа через USB, беспроводная зарядка для мобильных устройств - все это делает этот автомобиль особенным.

Кроме того, автомобиль оборудован системой камер кругового обзора 360° и системой автоматической парковки. Система интеллектуального вождения G-Pilot, адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и света - все это поможет Вам оставаться на высоте, независимо от условий на дорогах.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и предоставить полную информацию о данном автомобиле. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого прекрасного автомобиля!

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