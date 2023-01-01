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Geely Monjaro
2023
4 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Geely Monjaro 2023

4 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2023
  • Пробег 1360 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 057603
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 38

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Мы рады предложить Вам автомобиль Geely Monjaro 2023 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Китая в 2023 году и имеет электронный ПТС, без регистрации, что позволит Вам стать первым владельцем.

Комплектация Flagship включает множество опций, которые сделают Вашу поездку комфортной и приятной. Кожаный салон, панорамная крыша с люком, премиальная аудиосистема Bose, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника - это лишь некоторые из многих возможностей, которые предлагает этот автомобиль.

3-зонный климат-контроль, обогрев всех сидений, вентиляция передних сидений, электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателей, цифровая приборная панель диагональю, проекционный дисплей, мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth, сенсорный экран диагональю для переднего пассажира, премиальная аудиосистема с 10 динамиками, функция активного шумоподавления, функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиа через USB, беспроводная зарядка для мобильных устройств - все это делает этот автомобиль особенным.

Кроме того, автомобиль оборудован системой камер кругового обзора 360° и системой автоматической парковки. Система интеллектуального вождения G-Pilot, адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и света - все это поможет Вам оставаться на высоте, независимо от условий на дорогах.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы и предоставить полную информацию о данном автомобиле. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого прекрасного автомобиля!

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