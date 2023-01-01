Geely Monjaro

Проверена по 256 пунктам.

Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:

- Без владельцев в РФ

- Электронный ПТС

- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии

- Адаптивный круиз контроль G-Pilot

- Премиальная аудиосистема Bose

- Панорама

- Память водительского сидения

- Атмосферная подсветка с возможностью выбора цвета

- Камера 360

- Контроль слепых зон

- Парктроник

- Система удержания в полосе

- Электроскладывание зеркал

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Проекционный дисплей

- Цифровая панель приборов

- Мультимедийная система с двумя мониторами

- Трехзонный климат-контроль

- Датчик света

- Датчик дождя

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