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Geely Monjaro
2023
4 299 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Geely Monjaro 2023

4 299 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2023
  • Пробег 139 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 087171
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 17

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.

Преимущества:
- Без владельцев в РФ
- Электронный ПТС
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Адаптивный круиз контроль G-Pilot
- Премиальная аудиосистема Bose
- Панорама
- Память водительского сидения
- Атмосферная подсветка с возможностью выбора цвета
- Камера 360
- Контроль слепых зон
- Парктроник
- Система удержания в полосе
- Электроскладывание зеркал
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Проекционный дисплей
- Цифровая панель приборов
- Мультимедийная система с двумя мониторами
- Трехзонный климат-контроль
- Датчик света
- Датчик дождя

id087171

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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