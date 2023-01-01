Geely Monjaro
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Преимущества:
- Без владельцев в РФ
- Электронный ПТС
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Адаптивный круиз контроль G-Pilot
- Премиальная аудиосистема Bose
- Панорама
- Память водительского сидения
- Атмосферная подсветка с возможностью выбора цвета
- Камера 360
- Контроль слепых зон
- Парктроник
- Система удержания в полосе
- Электроскладывание зеркал
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Проекционный дисплей
- Цифровая панель приборов
- Мультимедийная система с двумя мониторами
- Трехзонный климат-контроль
- Датчик света
- Датчик дождя
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