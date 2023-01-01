Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Geely Monjaro
2023
4 300 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Geely Monjaro 2023

4 300 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Flagship
  • Год 2023
  • Пробег 1504 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 087172
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Geely Monjaro

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Хотите ощутить настоящий комфорт и роскошь? Тогда вам просто необходим Geely Monjaro! Этот автомобиль, ввезенный в РФ в 2023 году, станет вашим надежным спутником на дороге.

Geely Monjaro - это идеальное сочетание стиля, функциональности и безопасности. С его элегантным дизайном и заводским лакокрасочным покрытием, вы будете привлекать восхищенные взгляды на каждом шагу.

Этот автомобиль оснащен самыми передовыми технологиями, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и безопасной. Вы сможете наслаждаться такими функциями, как кондиционер с климат-контролем, светодиодные фары, люк, круиз-контроль, навигационная система и многое другое.

Geely Monjaro также предлагает роскошный салон, где вы найдете кожаные сиденья с электрорегулировкой и памятью, электропривод зеркал и стеклоподъемники, а также систему доступа без ключа для вашего удобства.

А чтобы вы чувствовали себя максимально безопасно, Geely Monjaro оснащен системой контроля слепых зон, парктроником, камерой заднего вида и камерой 360°.

Не упустите возможность стать обладателем этого роскошного автомобиля. Закажите Geely Monjaro прямо сейчас и наслаждайтесь каждой поездкой!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

id087172

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Geely

Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas Geely Atlas

Geely Atlas
2021

2 470 000 ₽

Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray

Geely Coolray
2019

1 830 000 ₽

Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray

Geely Coolray
2022

2 720 000 ₽

Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray Geely Coolray

Geely Coolray
2022

2 242 000 ₽

Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7

Geely Emgrand X7
2019

1 639 900 ₽

Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7 Geely Emgrand X7

Geely Emgrand X7
2015

795 000 ₽

Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella Geely Tugella

Geely Tugella
2019

2 480 000 ₽

Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro
2021

2 950 000 ₽

Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro Geely Atlas Pro

Geely Atlas Pro
2022

2 504 100 ₽

Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7 Geely Emgrand EC7

Geely Emgrand EC7
2013

430 494 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа