Geely Monjaro

Преимущества:

- Заводской окрас кузова

- Без владельцев в РФ

- Система контроля слепых зон

- Система предотвращения столкновения

- Оконные шторки безопасности

- Адаптивный круиз-контроль

- Парктроник передний и задний

- Камера 360°

- Система автоматической парковки

- Система контроля за полосой движения

- Система распознавания дорожных знаков

- Система управления дальним светом

- Система “старт-стоп”

- Система доступа без ключа

- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения

- Электрорегулировка сиденья пассажира

- Климат-контроль многозонный

- Вентиляция сидений водителя и пассажира

- Подогрев сидений водителя и пассажира

- Обогрев форсунок стеклоомывателей

- Hi-Fi

- Проекционный дисплей

- Электронная приборная панель

- Отделка потолка черного цвета

- Панорамная крыша

- Премиальная аудиосистема Bose

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