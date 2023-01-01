Geely Monjaro
Преимущества:
- Заводской окрас кузова
- Без владельцев в РФ
- Система контроля слепых зон
- Система предотвращения столкновения
- Оконные шторки безопасности
- Адаптивный круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система автоматической парковки
- Система контроля за полосой движения
- Система распознавания дорожных знаков
- Система управления дальним светом
- Система “старт-стоп”
- Система доступа без ключа
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Климат-контроль многозонный
- Вентиляция сидений водителя и пассажира
- Подогрев сидений водителя и пассажира
- Обогрев форсунок стеклоомывателей
- Hi-Fi
- Проекционный дисплей
- Электронная приборная панель
- Отделка потолка черного цвета
- Панорамная крыша
- Премиальная аудиосистема Bose
id035384