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Geely Monjaro
2023
4 785 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Geely Monjaro 2023

4 785 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Flagship
  • Год 2023
  • Пробег 145 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 035384
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1969 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.
  • Воблер 98

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Преимущества:

- Заводской окрас кузова
- Без владельцев в РФ
- Система контроля слепых зон
- Система предотвращения столкновения
- Оконные шторки безопасности
- Адаптивный круиз-контроль
- Парктроник передний и задний
- Камера 360°
- Система автоматической парковки
- Система контроля за полосой движения
- Система распознавания дорожных знаков
- Система управления дальним светом
- Система “старт-стоп”
- Система доступа без ключа
- Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
- Электрорегулировка сиденья пассажира
- Климат-контроль многозонный
- Вентиляция сидений водителя и пассажира
- Подогрев сидений водителя и пассажира
- Обогрев форсунок стеклоомывателей
- Hi-Fi
- Проекционный дисплей
- Электронная приборная панель
- Отделка потолка черного цвета
- Панорамная крыша
- Премиальная аудиосистема Bose

id035384

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
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