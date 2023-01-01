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Geely Monjaro
2023
4 470 000 ₽
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Geely Monjaro 2023

4 470 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2023
  • Пробег 17 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 1
  • VIN 122600
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1969 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Преимущества:

- Автомобиль полностью русифицирован
- Голосовое управление
- Голосовой ассистент для запуска приложений и
управления функциями
- Вывод навигации на приборную панель
- Возможность самостоятельной установки
приложений
- Яндекс Навигатор/Музыка
- Аудиосистема BOSE
- Комплектация Exclusive
- Электропривод багажной двери
- Полностью светодиодная оптика
- 3х зонный климат-контроль
- Зимние опции
- Цифровой мультимедийный
интерфейс
- Проекционный дисплей
- Дублирование экрана
смартфона
- Электропривод и обогрев зеркал
- Датчики света и дождя
- Адаптивный круиз-контроль и
система G-Pilot
- Мониторинг слепых зон (BSD)
- Предотвращение фронтального
столкновения (CMSF)*
- Контроль полосы движения
(LKA)
- Беспроводная зарядка
- Система камер кругового обзора
360°
- Система автоматического
управления дальним светом
- Функция автопарковки
- Полный электропакет
- Люк

122600

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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