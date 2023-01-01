Geely Monjaro

Преимущества:

- Автомобиль полностью русифицирован

- Голосовое управление

- Голосовой ассистент для запуска приложений и

управления функциями

- Вывод навигации на приборную панель

- Возможность самостоятельной установки

приложений

- Яндекс Навигатор/Музыка

- Аудиосистема BOSE

- Комплектация Exclusive

- Электропривод багажной двери

- Полностью светодиодная оптика

- 3х зонный климат-контроль

- Зимние опции

- Цифровой мультимедийный

интерфейс

- Проекционный дисплей

- Дублирование экрана

смартфона

- Электропривод и обогрев зеркал

- Датчики света и дождя

- Адаптивный круиз-контроль и

система G-Pilot

- Мониторинг слепых зон (BSD)

- Предотвращение фронтального

столкновения (CMSF)*

- Контроль полосы движения

(LKA)

- Беспроводная зарядка

- Система камер кругового обзора

360°

- Система автоматического

управления дальним светом

- Функция автопарковки

- Полный электропакет

- Люк

122600