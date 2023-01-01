Geely Monjaro
Преимущества:
- Автомобиль полностью русифицирован
- Голосовое управление
- Голосовой ассистент для запуска приложений и
управления функциями
- Вывод навигации на приборную панель
- Возможность самостоятельной установки
приложений
- Яндекс Навигатор/Музыка
- Аудиосистема BOSE
- Комплектация Exclusive
- Электропривод багажной двери
- Полностью светодиодная оптика
- 3х зонный климат-контроль
- Зимние опции
- Цифровой мультимедийный
интерфейс
- Проекционный дисплей
- Дублирование экрана
смартфона
- Электропривод и обогрев зеркал
- Датчики света и дождя
- Адаптивный круиз-контроль и
система G-Pilot
- Мониторинг слепых зон (BSD)
- Предотвращение фронтального
столкновения (CMSF)*
- Контроль полосы движения
(LKA)
- Беспроводная зарядка
- Система камер кругового обзора
360°
- Система автоматического
управления дальним светом
- Функция автопарковки
- Полный электропакет
- Люк
122600