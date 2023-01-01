Geely Monjaro
Преимущества:
- Легкосплавные колесные диски 20" Exclusive (шины 245/45 R20).
- Тонировка задних стёкол.
- Компактное запасное колесо.
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света.
- Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов.
- Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери.
- Подсветка в наружных зеркалах заднего вида.
- Панорамная крыша с люком.
- Рейлинги на крыше.
Интерьер:
- Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей кожей, замшей и мягким пластиком.
- Цвет декоративных элементов: матовая бронза.
- Замшевая обивка потолка чёрного цвета.
- Атмосферная подсветка интерьера.
- Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках.
- Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения
- Передний подлокотник с боксом для хранения.
- Подстаканники в центральной консоли.
- Задний подлокотник с подстаканниками.
- Декоративные металлические накладки на пороги передних дверей.
- Шторка в багажном отделении.
- Передние и задние светодиодные лампы для чтения.
- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета.
Безопасность:
- Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС
- Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD).
- Система предотвращения опрокидывания (ARP).
- Система сигнализации при экстренном торможении (ESS).
- Система помощи при экстренном торможении (EBA).
- Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC).
- 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа).
- Противоугонная сигнализация, иммобилайзер.
- Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF)**.
- Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA).
- Система контроля слепых зон (BSD).
- Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW).
- Система помощи при выезде задним ходом (RCTA).
- Ассистент смены полосы (LCA).
- Система предупреждения о наезде сзади (CMSR).
- Ассистент движения по автомагистрали (HWA).
- Система информирования об усталости водителя.
- Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок».
- Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений.
Комфорт:
- 6 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный)
- Система старт/стоп.
- Система интеллектуального управления дальним светом фар (AHBC).
- Электроусилитель рулевого управления (EPS).
- Регулировка руля по высоте и по вылету.
- Шумоизолирующие стёкла (лобовое стекло, передние боковые стёкла).
- Трёхзонный климат-контроль.
- Подогрев передних и задних сидений.
- Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя.
Обогрев рулевого колеса.
- Вентиляция сиденья водителя.
- Вентиляция сиденья переднего пассажира.
- Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях.
- Функция памяти положения водительского сиденья.
- Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях.
- Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40.
- Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом.
- Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида.
- Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления.
- Цифровая приборная панель диагональю 12,3".
- Проекционный дисплей (HUD).
- Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth.
- Сенсорный экран диагональю 12,3" для переднего пассажира.
- Премиальная аудиосистема с 10 динамиками.
- Функция активного шумоподавления.
- Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB.
- Беспроводная зарядка для мобильных устройств.
- Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли и в багажном отделении.
- Разъемы USB (спереди - 1 разъём USB-A, 1 разъём USB-C; сзади - 2 разъёма USB-A).
- Передние и задние датчики парковки (12).
- Система автоматической парковки (APA).
- Система камер кругового обзора 360°.
- Система интеллектуального вождения G-Pilot.
- Адаптивный круиз-контроль (ACC).
- Функция ограничения скорости (ASL).
- Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold.
- Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе.
- Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS.
- Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя.
- Электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания багажной двери.
- Датчик дождя.
- Датчик света.
- Багажное отделение с подсветкой и органайзером под полом.
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