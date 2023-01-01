Geely Monjaro

Преимущества:

- Легкосплавные колесные диски 20" Exclusive (шины 245/45 R20).

- Тонировка задних стёкол.

- Компактное запасное колесо.

- Светодиодные фары ближнего и дальнего света.

- Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов.

- Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери.

- Подсветка в наружных зеркалах заднего вида.

- Панорамная крыша с люком.

- Рейлинги на крыше.

Интерьер:

- Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей кожей, замшей и мягким пластиком.

- Цвет декоративных элементов: матовая бронза.

- Замшевая обивка потолка чёрного цвета.

- Атмосферная подсветка интерьера.

- Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках.

- Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения

- Передний подлокотник с боксом для хранения.

- Подстаканники в центральной консоли.

- Задний подлокотник с подстаканниками.

- Декоративные металлические накладки на пороги передних дверей.

- Шторка в багажном отделении.

- Передние и задние светодиодные лампы для чтения.

- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета.

Безопасность:

- Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС

- Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS)

- Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD).

- Система предотвращения опрокидывания (ARP).

- Система сигнализации при экстренном торможении (ESS).

- Система помощи при экстренном торможении (EBA).

- Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC).

- 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа).

- Противоугонная сигнализация, иммобилайзер.

- Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF)**.

- Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA).

- Система контроля слепых зон (BSD).

- Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW).

- Система помощи при выезде задним ходом (RCTA).

- Ассистент смены полосы (LCA).

- Система предупреждения о наезде сзади (CMSR).

- Ассистент движения по автомагистрали (HWA).

- Система информирования об усталости водителя.

- Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок».

- Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений.

Комфорт:

- 6 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный)

- Система старт/стоп.

- Система интеллектуального управления дальним светом фар (AHBC).

- Электроусилитель рулевого управления (EPS).

- Регулировка руля по высоте и по вылету.

- Шумоизолирующие стёкла (лобовое стекло, передние боковые стёкла).

- Трёхзонный климат-контроль.

- Подогрев передних и задних сидений.

- Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя.

Обогрев рулевого колеса.

- Вентиляция сиденья водителя.

- Вентиляция сиденья переднего пассажира.

- Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях.

- Функция памяти положения водительского сиденья.

- Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях.

- Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40.

- Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом.

- Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида.

- Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления.

- Цифровая приборная панель диагональю 12,3".

- Проекционный дисплей (HUD).

- Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth.

- Сенсорный экран диагональю 12,3" для переднего пассажира.

- Премиальная аудиосистема с 10 динамиками.

- Функция активного шумоподавления.

- Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB.

- Беспроводная зарядка для мобильных устройств.

- Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли и в багажном отделении.

- Разъемы USB (спереди - 1 разъём USB-A, 1 разъём USB-C; сзади - 2 разъёма USB-A).

- Передние и задние датчики парковки (12).

- Система автоматической парковки (APA).

- Система камер кругового обзора 360°.

- Система интеллектуального вождения G-Pilot.

- Адаптивный круиз-контроль (ACC).

- Функция ограничения скорости (ASL).

- Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold.

- Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе.

- Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS.

- Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя.

- Электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания багажной двери.

- Датчик дождя.

- Датчик света.

- Багажное отделение с подсветкой и органайзером под полом.

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