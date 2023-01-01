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Geely Monjaro
2023
4 629 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Geely Monjaro 2023

4 629 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Год 2023
  • Пробег 812 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 119
  • VIN 118060
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1969 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Преимущества:
- Легкосплавные колесные диски 20" Exclusive (шины 245/45 R20).
- Тонировка задних стёкол.
- Компактное запасное колесо.
- Светодиодные фары ближнего и дальнего света.
- Светодиодные дневные ходовые огни и указатели поворотов.
- Светодиодные задние комбинированные фонари с контурной линией на багажной двери.
- Подсветка в наружных зеркалах заднего вида.
- Панорамная крыша с люком.
- Рейлинги на крыше.
Интерьер:
- Высококачественная отделка приборной панели и дверных панелей кожей, замшей и мягким пластиком.
- Цвет декоративных элементов: матовая бронза.
- Замшевая обивка потолка чёрного цвета.
- Атмосферная подсветка интерьера.
- Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках.
- Салонное зеркало заднего вида с функцией автозатемнения
- Передний подлокотник с боксом для хранения.
- Подстаканники в центральной консоли.
- Задний подлокотник с подстаканниками.
- Декоративные металлические накладки на пороги передних дверей.
- Шторка в багажном отделении.
- Передние и задние светодиодные лампы для чтения.
- Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой чёрного цвета.
Безопасность:
- Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС
- Электронная система курсовой устойчивости (ESС) и антипробуксовочная система (TCS)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD).
- Система предотвращения опрокидывания (ARP).
- Система сигнализации при экстренном торможении (ESS).
- Система помощи при экстренном торможении (EBA).
- Система помощи при старте на подъеме (HАC) и при движении под уклон (HDC).
- 6 подушек безопасности (фронтальные, боковые, занавесочного типа).
- Противоугонная сигнализация, иммобилайзер.
- Система предупреждения (FCW) и предотвращения фронтального столкновения (CMSF)**.
- Система экстренного удержания автомобиля в полосе движения (ELKA).
- Система контроля слепых зон (BSD).
- Система предупреждения об опасности при открывании дверей (DOW).
- Система помощи при выезде задним ходом (RCTA).
- Ассистент смены полосы (LCA).
- Система предупреждения о наезде сзади (CMSR).
- Ассистент движения по автомагистрали (HWA).
- Система информирования об усталости водителя.
- Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри «Детский замок».
- Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на втором ряду сидений.
Комфорт:
- 6 режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный, Снег, Внедорожный)
- Система старт/стоп.
- Система интеллектуального управления дальним светом фар (AHBC).
- Электроусилитель рулевого управления (EPS).
- Регулировка руля по высоте и по вылету.
- Шумоизолирующие стёкла (лобовое стекло, передние боковые стёкла).
- Трёхзонный климат-контроль.
- Подогрев передних и задних сидений.
- Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя.
Обогрев рулевого колеса.
- Вентиляция сиденья водителя.
- Вентиляция сиденья переднего пассажира.
- Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях и электрорегулировкой поясничного упора в 4 направлениях.
- Функция памяти положения водительского сиденья.
- Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 6 направлениях.
- Спинки сидений второго ряда с возможностью регулировки угла наклона и складывания в соотношении 60:40.
- Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом.
- Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида.
- Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления.
- Цифровая приборная панель диагональю 12,3".
- Проекционный дисплей (HUD).
- Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3" с Bluetooth.
- Сенсорный экран диагональю 12,3" для переднего пассажира.
- Премиальная аудиосистема с 10 динамиками.
- Функция активного шумоподавления.
- Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa через USB.
- Беспроводная зарядка для мобильных устройств.
- Электрическая розетка 12В в передней части центральной консоли и в багажном отделении.
- Разъемы USB (спереди - 1 разъём USB-A, 1 разъём USB-C; сзади - 2 разъёма USB-A).
- Передние и задние датчики парковки (12).
- Система автоматической парковки (APA).
- Система камер кругового обзора 360°.
- Система интеллектуального вождения G-Pilot.
- Адаптивный круиз-контроль (ACC).
- Функция ограничения скорости (ASL).
- Электромеханический стояночный тормоз (EPB) и функция удержания автомобиля на месте Auto Hold.
- Дистанционный запуск двигателя кнопкой на ключе.
- Система мониторинга температуры и давления в шинах TPMS.
- Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя.
- Электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания багажной двери.
- Датчик дождя.
- Датчик света.
- Багажное отделение с подсветкой и органайзером под полом.

118060

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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