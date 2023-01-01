Geely Monjaro
Преимущества :
- Заводское лакокрасочное покрытие.
- Особая версия Exclusive,
включающая в себя ряд уникальных элементов
- Окраска кузова в цвет изумрудный металлик
- Двухцветные колёсные диски 20” особого дизайна
В интерьере:
- Отделка салона чёрной кожей и замшей изумрудного цвета: замшевые вставки на сиденьях, на передней панели, в дверных панелях
- Декоративные элементы бронзового цвета
- Автомобильный ключ изумрудного цвета
Дополнительные опции:
- Русифицированная мультимедиа
( Яндекс карты, YouTube, навигатор)
- Аудиосистема BOSE
- Электропривод багажной двери
- Раздельный климат-контроль
- Электропривод и обогрев зеркал
- Датчики света и дождя
- Светодиодные фары
- Круиз-контроль
- Камеры кругового обзора
- Полный электропакет
- Люк
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
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