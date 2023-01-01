Geely Monjaro

Преимущества :

- Заводское лакокрасочное покрытие.

- Особая версия Exclusive,

включающая в себя ряд уникальных элементов

- Окраска кузова в цвет изумрудный металлик

- Двухцветные колёсные диски 20” особого дизайна

В интерьере:

- Отделка салона чёрной кожей и замшей изумрудного цвета: замшевые вставки на сиденьях, на передней панели, в дверных панелях

- Декоративные элементы бронзового цвета

- Автомобильный ключ изумрудного цвета

Дополнительные опции:

- Русифицированная мультимедиа

( Яндекс карты, YouTube, навигатор)

- Аудиосистема BOSE

- Электропривод багажной двери

- Раздельный климат-контроль

- Электропривод и обогрев зеркал

- Датчики света и дождя

- Светодиодные фары

- Круиз-контроль

- Камеры кругового обзора

- Полный электропакет

- Люк

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

123062