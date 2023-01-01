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Geely Monjaro
2023
4 430 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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Geely Monjaro 2023

4 430 000 ₽
Доставка от 19 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro
Geely Monjaro

Характеристики

  • Марка Geely
  • Модель Monjaro
  • Поколение Monjaro
  • Модификация 2.0 AT (238 л.с.) 4WD
  • Комплектация Exclusive
  • Год 2023
  • Пробег 110 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 369
  • VIN 095601
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1969 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 238 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Geely Monjaro

Преимущества:
- Новый автомобиль
- Электронный ПТС
- Система доступа без ключа
- Камера 360°
- Обогрев сидений и руля
- Панорамная крыша
- Датчики дождя и света
- Проекционный дисплей

095601

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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