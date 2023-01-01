Geely Monjaro
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Новый автомобиль
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Климат-контроль
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 20
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Рег-ка сиденья водителя с памятью
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша
- Камера передняя
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