Geely Monjaro
Преимущества:
- Авто без учёта и пробега по РФ
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Климат 2-зонный
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 19
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Регулировка руля сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка руля сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Камера передняя
073950