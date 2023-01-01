Geely Monjaro

Преимущества:

- Полный комплект ключей и документов

- ЭПТС действующий

- Русифицирован

- Раздельный климат контроль

- Обогрев и вентиляция передних сидений

- Электропривод передних сидений с памятью водителя на 2 положения

- Панорамное остекление с люком

- Бесключевой доступ

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Ассистент сохранения полосы движения

- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)

- Система адаптивного освещения дороги (AFS)

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система распознавания дорожных знаков

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

- Парктроники передние и задние

- Система контроля усталости водителя

- Атмосферная подсветка салона

087214