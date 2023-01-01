Geely Monjaro
Преимущества:
- Новый автомобиль
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Полностью русифицирован в специализированном сервисе
- Комплектация Excluisive
- Климат 3-зонный
- Светодиодные фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Омыватель фар
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Обогрев сидений
- Проекционный дисплей
- Салон (комбинированный)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша
120076