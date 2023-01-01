Geely Monjaro
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Без владельцев по РФ
- Комплектация Exclusive
- Комплектация
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Камера 360°
- Панорамная крыша
- Вентиляция передних сидений
142393