Geely Monjaro
Преимущества:
- Раздельный климат контроль
- Обогрев и вентиляция передних сидений
- Электропривод передних сидений с памятью водителя на 2 положения
- Панорамное остекление с люком
- Бесключевой доступ
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
- Система адаптивного освещения дороги (AFS)
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система распознавания дорожных знаков
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Парктроники передние и задние
- Система контроля усталости водителя
- Атмосферная подсветка салона
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