Geely Monjaro

Преимущества :

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Особая версия Exclusive

- Окраска кузова в цвет изумрудный металлик

- Двухцветные колёсные диски 20” особого дизайна

- Отделка салона чёрной кожей и замшей изумрудного цвета: замшевые вставки на сиденьях, на передней панели, в дверных панелях

- Декоративные элементы бронзового цвета

- Автомобильный ключ изумрудного цвета

- Русифицированная мультимедиа

( Яндекс карты, ютуб, навигатор)

- Аудиосистема Infinity

- Электропривод багажной двери

- Раздельный климат-контроль

- Электропривод и обогрев зеркал

- Датчики света и дождя

- Светодиодные фары

- Круиз-контроль

- Камеры кругового обзора

- Полный электропакет

- Панорамная крыша

- Вентиляция передних сидений

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Автозапуск

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