Geely Monjaro
Преимущества :
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Особая версия Exclusive
- Окраска кузова в цвет изумрудный металлик
- Двухцветные колёсные диски 20” особого дизайна
- Отделка салона чёрной кожей и замшей изумрудного цвета: замшевые вставки на сиденьях, на передней панели, в дверных панелях
- Декоративные элементы бронзового цвета
- Автомобильный ключ изумрудного цвета
- Русифицированная мультимедиа
(Яндекс карты, ютуб, навигатор)
- Аудиосистема Bose
- Электропривод багажной двери
- Раздельный климат-контроль
- Электропривод и обогрев зеркал
- Датчики света и дождя
- Светодиодные фары
- Круиз-контроль
- Камеры кругового обзора
- Полный электропакет
- Панорамная крыша
- Вентиляция передних сидений
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Автозапуск
119931