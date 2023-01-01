Geely Monjaro
Автомобиль ввезен в РФ 2023
в заводском лакокрасочным покрытии
Новый авто
2 ключа
Авто русифицирован
Преимущества:
- Кожаный салон
- Система контроля слепых зон
- Климат- контроль 3х зонный
- Подогрев передних сидений
- Электрообогрев лобового стекла и зеркал
- Бортовой компьютер
- Электропривод зеркал
- Электропривод водительского сиденья с
памятью
- Электропривод пассажирского сиденья
- Электро-складывание зеркал
- Многофункциональное рулевое колесо
- Датчик света
- Датчик дождя
- Бесключевой доступ
- Проекционный дисплей
- Панорамная крыша
- Камеры кругового обзора
- Акустическая система Bose
- Мультимедийная система с навигацией
- Легко сплавные диски 20 радиуса
- Цифровая приборная панель
- Кнопка START/STOP
139400